В Хабаровском крае 13 июля ожидается кратковременный дождь

Фото: Ольга Григорьева

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 13 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Температурный режим в краевой столице: ночью — от +21 до +23 градусов, днём — от +27 до +29 градусов. Ветер южный, 3–10 м/с.

В южных районах прогнозируют кратковременный дождь, местами — ливень. Температурные показатели: ночью — от +16 до +21 градуса, днём — от +24 до +29 градусов, ветер южный, 5–10 м/с. В центральных районах также возможен кратковременный дождь с локальными ливнями. Ночью ожидается от +12 до +20 градусов, днём — от +20 до +29 градусов. Направление ветра — южное и юго восточное, скорость — 5–10 м/с.

Для северных районов края характерен местами небольшой дождь и ливни. Температура ночью — от +8 до +20 градусов, днём — от +10 до +27 градусов. Ветер — южных и восточных направлений, 5–10 м/с.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток возможен подъём уровней воды на малых реках южных и части центральных районов на 1,0–1,5 м, с вероятностью достижения отметок неблагоприятного гидрологического явления. Под особым контролем — реки Урми, Подхоренок, Матай, Катэн, Манома, Чуин, Ин, Беренджа. Также сохраняется риск локальных подтоплений в ряде населённых пунктов, включая территории, удалённые от крупных водоёмов. Наиболее уязвимыми считаются Амурский, Верхнебуреинский, Хабаровский, имени Лазо районы, а также Бикинский и Вяземский округа. Прогноз подлежит корректировке по мере поступления оперативных данных об осадках.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru