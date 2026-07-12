Ремонт дороги к сёлам Хабаровского края продолжается

Фото:Официальный канал Хабаровского управления автомобильных дорог

В Хабаровском районе продолжается модернизация участка автодороги, соединяющей населённые пункты Мичуринское, Фёдоровка, Смирновка и Галкино. Техническая готовность объекта достигла 35 %, сообщает официальный канал Хабаровского управления автомобильных дорог. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы на 5,6 километровом участке реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Производственные мероприятия стартовали 15 мая 2026 года. За прошедшее время подрядчики выполнили комплекс подготовительных работ, провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устранили пучины земляного полотна — это важно для долговечности дорожного основания.

На текущем этапе ведётся установка 12 автопавильонов, а также монтаж перильного ограждения длиной 2034 погонных метра. Параллельно начато устройство выравнивающего слоя, после которого последует укладка покрытия из щебёночно мастичного асфальтобетона. Завершающим этапом станет укрепление обочин щебёночно песчаной смесью — это повысит устойчивость дорожной конструкции.

За ходом реализации проекта следит КГКУ «Хабаровскуправтодор», обеспечивая соблюдение технологических требований и контроль качества. Использование современных материалов позволяет рассчитывать на увеличение срока службы дорожного полотна и повышение безопасности движения.

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