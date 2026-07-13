Восстановительные работы на трассе Биробиджан — Кукан продолжаются

Фото: Маргарита Сурина

Продолжаются восстановительные работы на мостовых переходах участка Биробиджан — Кукан. Снижение уровня воды на 50 см за последние сутки позволило дорожникам перейти к активной фазе ремонта, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На мосту Быдыр ведётся обустройство объездной дороги: пролётное строение смонтировано, продолжается отсыпка скальным грунтом. На направлении к селу Догордон доставлена водопропускная труба; техника переведена к местам размывов. Сейчас рабочие занимаются погрузкой труб и заготовкой инертного материала, который потребуется для последующей засыпки.

По предварительным расчётам, движение по участку может быть восстановлено сегодня к 22:00. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от оперативной обстановки.

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