В ЕАО под видом записи на ЭКГ у женщины выманили 2 млн рублей

Фото: Ольга Григорьева

59 летняя жительница Биробиджана стала жертвой телефонных мошенников и лишилась двух миллионов рублей, сообщает Полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации полиции, первый звонок поступил от человека, который представился сотрудником медучреждения. Он сообщил о необходимости пройти плановую электрокардиографию и убедил женщину оформить анкету с персональными данными, отправив её через мессенджер. На следующем этапе преступники действовали по отработанной схеме: потерпевшей звонили неизвестные, заявляя о якобы выявленных незадекларированных средствах в размере двух миллионов рублей. Чтобы избежать уголовного преследования и «сохранить» деньги, женщину вынудили перевести сумму на указанный счёт, обозначив его как «безопасный».

Как только перевод был выполнен, звонки прекратились. Женщина обратилась в дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский». По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

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