В Хабаровском крае ввели запрет на распространение информации о террористических актах

Фото: Виктория Андреева

19 июня 2026 г. состоялось заседание антитеррористической комиссии (АТК) Хабаровского края под председательством Губернатора региона Дмитрия Демешина.

Одним из ключевых вопросов повестки стал запрет на размещение в СМИ и в сети интернет фото и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов.

Согласно решению АТК, до отдельного решения запрещается распространять (в том числе в сети интернет) сведения о:

• совершении на территории Хабаровского края террористических актов, в том числе с применением беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения;

• действиях на территории Хабаровского края диверсионно разведывательных групп;

• иных действиях, направленных на причинение вреда жизни, здоровью граждан, повреждения имущества, включая объекты критически важной инфраструктуры.

Ограничения распространяются на органы власти, в том числе территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (ТО ФОИВ), исполнительные органы Хабаровского края (ИО), органы местного самоуправления (ОМСУ) и подведомственные им организации, средства массовой информации, экстренные службы, иные организации, а также на граждан.

При этом предусмотрены исключения из запрета. Так, допускается:

• обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы (за исключением публичных обращений);

• распространять информацию, официально опубликованную Министерством обороны РФ, Национальным антитеррористическим комитетом, Управлением ФСБ России по Хабаровскому краю, Оперативным штабом в Хабаровском крае либо размещённую на официальном сайте Правительства Хабаровского края, а также на официальных страницах, каналах и блоге Губернатора Хабаровского края в сети интернет.

Субъектам противодействия терроризму из числа ТО ФОИВ, ИО, ОМСУ, контрольно надзорных органов при выявлении фактов несанкционированного распространения запрещённой информации незамедлительно уведомлять аппарат АТК Хабаровского края. Это необходимо для принятия мер административного воздействия в отношении нарушителей.

Решение антитеррористической комиссии направлено на минимизацию рисков, связанных с распространением потенциально опасной информации, и на обеспечение информационной безопасности в регионе.