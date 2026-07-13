В Хабаровске лодочная станция № 7 проиграла спор за участок на берегу Амура

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В Хабаровске завершился судебный спор между потребительским кооперативом «Лодочная станция № 7» и городскими властями. Речь шла о праве использования земельного участка на берегу Амура в районе улицы Радищева, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участок был выделен кооперативу в 2022 году временно — до января 2027 года — для размещения лодочной станции, при этом капитальное строительство на территории не допускалось. Однако в 2025 году участок оказался в границах проекта комплексного развития территории «Хабаровск Сити». Проект включает строительство жилья, социальной инфраструктуры, обустройство парка и комплексное благоустройство. Для реализации планов территория фактически передана застройщику.

При рассмотрении дела суд учёл, что кооператив не перенёс станцию на иное место, а вместо этого на участке возводились гаражи, что не соответствовало разрешённому виду использования земли. С учётом временного характера разрешения, отсутствия у кооператива вещных прав и приоритета публичных целей развития города суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция Хабаровского краевого суда поддержала это решение, оставив его без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

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