Дорожники восстановили проезд к селу Догордон Хабаровского края

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Движение на подъезде к селу Догордон полностью восстановлено. По данным ситуационного центра КГКУ «Хабаровскуправтодор», с утра 13 июля временные ограничения для автомобилей сняты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы по восстановлению дорожного участка проводились на 17 м километре трассы. В ночное время специалисты устанавливали водопропускные трубы и производили отсыпку грунта — эти мероприятия позволили в сжатые сроки вернуть проезд в рабочее состояние.

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