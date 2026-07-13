В Хабаровском крае ликвидировали 11 пожаров

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За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Тем не менее подразделения пожарной охраны 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров, в том числе на три возгорания в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому кра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим сохраняется в восьми муниципалитетах: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. Уровень пожарной опасности в лесных массивах региона остаётся в диапазоне I–V классов.

Трагическое происшествие зафиксировано в Комсомольске на Амуре: в карьере у улицы Северное Шоссе в воде погибла 10 летняя девочка. Спасатели местного поисково спасательного отряда извлекли тело и передали его полиции.

Также в течение суток подразделения привлекались к работе на местах ДТП — 7 выездов. Спасатели МЧС России участвовали в аварийно спасательных мероприятиях 4 раза. В крае на маршрутах находятся 10 туристических групп (95 человек, из них 34 — дети).

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