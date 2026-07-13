НКО проведут в Хабаровске кинофестиваль, выставку о героях СВО и мастер-классы для детей.

Фото: Ольга Григорьева

В краевой столице подвели итоги ежегодного городского конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В этом году при поддержке администрации города будет реализовано 16 уникальных проектов. О самых ярких инициативах, которые ждут жителей уже в ближайшие месяцы, рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Общий бюджет поддержки некоммерческих инициатив в 2026 году составил рекордные 7,5 миллиона рублей. Напомним, решение об увеличении финансирования было принято главой города лично на мероприятии, посвященном Всемирному дню НКО. Максимальная сумма гранта для одной организации достигла 500 тысяч рублей.

Конкурсная кампания стартовала 16 апреля и собрала 36 заявок. После строгого отбора и экспертной оценки финансовую поддержку получат 16 проектов, которые начнут реализовывать уже с августа.

Среди них фестиваль дальневосточного кино, Выставка мужества, посвященная подвигам участников специальной военной операции, чтобы сохранить память о героях современности. А также пройдут специализированные соревнования и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, где каждый ребенок сможет проявить свои способности.

«Увеличение финансирования позволило поддержать необычные и даже уникальные проекты. Это и музейная экспозиция о коренных малочисленных народах края, и наш дальневосточный кинофестиваль, и, конечно, важнейшие социальные и патриотические события», – прокомментировал итоги конкурса мэр Хабаровска Сергей Кравчук.