Дмитрий Демешин посетил юбилей северного района Хабаровского края

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае отметили 100 летний юбилей района имени Полины Осипенко. В праздничных мероприятиях участвовал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Выступая перед жителями, глава региона акцентировал, что в крае нет окраин — каждый муниципалитет имеет стратегическое и социальное значение. Он напомнил о важном историческом эпизоде: вынужденной посадке самолёта «Родина» 88 лет назад, благодаря чему район связан с именами легендарных лётчиц. Приоритетами развития территории названы повышение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры, создание рабочих мест и поддержка ключевых отраслей — лесозаготовки и добычи драгоценных металлов.

За последние годы в муниципалитете реализован ряд значимых проектов: построена пристройка к школе в Бриакане, обустроена набережная в райцентре, открыт фельдшерско акушерский пункт в Оглонгах. Район сохраняет позиции одного из лидеров края по добыче золота и серебра, ведётся освоение месторождений Чульбаткан и Талгий.

На торжественном собрании губернатор наградил лучших работников района. Среди отмеченных — Анатолий Иванович Злобин, трудящийся в строительной и хозяйственной сфере с 1996 года, и Светлана Валериевна Надеина, педагог с 30 летним стажем, реализовавшая проекты по сохранению культуры и языка коренных народов Севера. Главе муниципалитета Евгению Гончарову вручён сертификат на закупку мини погрузчика для решения местных задач. Кульминацией праздника стала церемония поднятия флага России на новом флагштоке высотой 18 метров на набережной реки Амгунь.

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