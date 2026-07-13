В районе им. Полины Осипенко Хабаровского края показали систему защиты лесов

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В ходе рабочей поездки в район имени Полины Осипенко губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ознакомился с организацией работы самой северной точки регионального лесничества, где совместно действуют Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона осмотрел производственные объекты, включая парк лесопожарной техники и теплицы для выращивания посадочного материала. По мнению Дмитрия Демешина, действующая модель взаимодействия служб является эффективной: учреждения работают как единый механизм, что особенно важно в периоды повышенной пожарной опасности. Губернатор анонсировал распространение этого формата на другие территории региона.

О ходе технического переоснащения доложил руководитель Кербинского лесничества Юрий Яковченко. За счёт средств региональной программы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» в 2023 и 2025 годах приобретены лесопатрульные автомобили и БПЛА — данные средства усилили возможности служб по мониторингу лесных территорий.

Отдельное внимание уделено лесовосстановительным мероприятиям: в местных теплицах сейчас находится 700 тысяч сеянцев лиственницы, предназначенных для высадки на участках, пострадавших от вырубок и пожаров. Эти действия реализуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», целевым показателем которого является превышение объёмов воспроизводства лесов над выбытием на 112 % к 2030 году и увеличение лесного фонда на 460 тысяч гектаров.

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