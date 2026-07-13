В Биробиджане суд ужесточил надзор за бывшим осуждённым

Фото: Борис Кокурин

В отношении жителя Биробиджана судом установлены дополнительные ограничения в рамках административного надзора — решение принято с учётом позиции прокуратуры, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ранее мужчина отбывал лишение свободы в колонии по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). После освобождения на него был распространён режим административного надзора, но гражданин уклонялся от исполнения обязанностей. Он неоднократно становился фигурантом административных дел по ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ: речь идёт о распитии алкоголя в неположенных местах и нахождении в общественных пространствах в состоянии опьянения.

По итогам рассмотрения материалов суд назначил дополнительные меры контроля. Теперь мужчина обязан являться в подразделение органов внутренних дел 4 раза в месяц для регистрации. Кроме того, ему запрещено посещать объекты общественного питания, в которых реализуется и употребляется алкогольная продукция.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru