Суд не отменил штраф за езду на незарегистрированной машине в Хабаровском крае

Фото: Ольга Григорьева

Суд в Хабаровском крае рассмотрел дело о привлечении водителя к административной ответственности за эксплуатацию автомобиля без регистрации,сообщает "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инспектор Госавтоинспекции вынес постановление по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначил штраф в 500 рублей. Сторона защиты утверждала, что срок в 10 дней на регистрацию ещё не истёк: автомобиль якобы был приобретён за 3 дня до остановки. В подтверждение суду передали договор купли продажи.

Проверка показала, что машина ввезена в РФ в феврале 2024 года, а первичную регистрацию оформили уже после привлечения водителя к ответственности. Право собственности от лица, ввёзшего авто, к водителю не переходило. Основанием для постановки на учёт стали таможенные документы. Водитель пользовался машиной по доверенности, включавшей полномочия на регистрационные действия. Суд пришёл к выводу, что договор купли продажи был представлен умышленно и является недопустимым доказательством.

Решением суда постановление ГИБДД оставлено в силе, жалоба защитника — без удовлетворения. На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.

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