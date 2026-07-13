В Хабаровске видеозапись стала решающим доказательством в трудовом споре

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В Краснофлотском районном суде Хабаровска завершилось рассмотрение гражданского дела об оспаривании увольнения бывшей сотрудницы государственного учреждения, сообщает "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Истец утверждала, что соглашение о расторжении трудового договора было подписано под давлением, а её состояние не позволяло адекватно оценивать последствия. Суд исследовал представленные доказательства, в том числе видеозапись встречи с работодателем. На записи видно, что женщина была уведомлена о съёмке, спокойно к этому отнеслась, активно участвовала в обсуждении и сама предложила формулировки отдельных пунктов соглашения.

Дополнительным обстоятельством стали действия истца после оформления документов: она лично подписала ознакомление с приказом, получила трудовую книжку и расчёт, далее на работу не выходила. Аргументы о плохом самочувствии суд не принял: больничный лист был закрыт до даты подписания соглашения, лечащий врач дал рекомендацию приступить к трудовым обязанностям.

Решением суда требования о восстановлении на работе отклонены. Акт вступил в законную силу, увольнение признано правомерным.

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