В Хабаровском крае 15 и 16 июля ожидаются погодные риски

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае прогнозируются неблагоприятные погодные явления: в ряде районов ожидаются сильные осадки, грозы и усиление ветра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно сведениям Дальневосточного УГМС, днём 15 июля и ночью 16 июля дожди, местами сильные, и ливни с грозами пройдут в южных и восточных частях центральных районов края. В зоне наиболее интенсивных осадков — Бикинский, Вяземский, Советско Гаванский, Ванинский районы и район имени Лазо. 16 июля сильные, местами очень сильные дожди ожидаются на севере края: в Ульчском, Николаевском, Тугуро Чумиканском, Аяно Майском районах; на побережье прогнозируют порывы ветра до 18–23 м/с.

Гидрологическая обстановка может осложниться: на реках возможен подъём уровня воды на 1,0–1,5 м с выходом на пойму, на малых реках — достижение отметок неблагоприятного явления.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям принять ряд профилактических мер: очистить водосбросные канавы, переместить ценные предметы и технику на верхние этажи или чердаки, подготовить мостки и опоры для организации проходов, освободить подвалы, обеспечить безопасный вывод животных, установить уплотнения в притворах дверей и окон, закрыть вентиляционные отверстия. Туристам и рыбакам советуют не выходить на акваторию до улучшения ситуации. В случае ЧС необходимо звонить на номер 112.

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