В Хабаровском крае прокуратура восстановила трудовые права железнодорожников

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По результатам проверки Ванинской транспортной прокуратуры шести сотрудникам Высокогорненской дистанции пути произведён перерасчёт заработной платы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основанием для проверки послужила жалоба работника, поданная на личном приёме у заместителя Дальневосточного транспортного прокурора Вадима Кротова. Надзорное ведомство установило, что работникам не оплатили сверхурочные часы за январь текущего года.

После внесения прокурором представления начальнику дистанции пути задолженность перед сотрудниками была погашена — им выплатили порядка 40 тысяч рублей. В отношении ответственного должностного лица применено дисциплинарное взыскание. Дополнительно руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ; судом ему назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей.

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