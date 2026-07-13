50 тысяч человек побывали на „АмурФест.Лето“ в Хабаровске

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

В Хабаровске завершился краевой фестиваль ярмарка «АмурФест.Лето» (0+), который объединил офлайн и онлайн аудиторию: 47 тысяч гостей посетили площадки на Комсомольской площади и в Краевом парке имени Н. Н. Муравьёва Амурского, ещё 3 тысячи человек смотрели трансляцию, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Фестиваль прошёл при поддержке региональных министерств культуры и туризма в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2026 году проект отмечает пятилетие. Тематика сезона соотносилась с Годом единства народов России и Годом спорта в Хабаровском крае.

Ярмарка декоративно прикладного творчества собрала свыше 40 участников под брендом «Сделано в Хабаровском крае»: мастера представили изделия из дерева, кожи, текстиля, эпоксидной смолы и янтаря, сувениры с этническими мотивами, продукцию ремёсел народов Севера. В зоне фуд корта 14 предпринимателей предложили гостям летнее меню.

На главной сцене Комсомольской площади два дня проходили концерты. 11 июля выступили группа «КАМNИ», дуэт «Prosto», квартет «Триумф» и Хабиб — его выступление собрало порядка 20 тысяч зрителей. Артист также прогулялся по ярмарке и выбрал сувенир. 12 июля программа включила спортивные активности: викторину от «СКА Нефтяник», баттл маскотов краевых команд, «Экстрим шоу», а также выступления групп «TOP GUYS» и «Батл Наггетс». В парке на сцене «Ракушка» выступили молодёжные коллективы региона.

Для гостей также организовали интерактивные зоны: викторины, мастер классы, спортивную площадку (баскетбол, акробатика, воздушная гимнастика), а на аллее художников 12 мастеров представили свои работы в формате открытой галереи.

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