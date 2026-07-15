Доступную рыбу – родному Хабаровскому краю

Фото: Ирина Луцковская

Сегодня по поручению Губернатора Дмитрия Демешина впервые за всю историю региона стартовал проект «Рыбная автолавка», осуществляемый совместно Хабаровским Крайрыбакколхозсоюзом, региональным минпромторгом и комитетом рыбного хозяйства.

Автолавка теперь будет курсировать по территории края, делая остановки в городах и селах на торговлю рыбной продукцией, в том числе, по доступным ценам.

Сегодня торговля началась на рынке в Переяславке и сразу же привлекла большое внимание местных жителей. Люди охотно покупали все, что привезли рыбаки, а это — кета, головы тихоокеанского лосося, сельдь тихоокеанская штучная, камбала, минтай, судак.

Цены на эту продукцию установлены по проекту «Доступная рыба», они ниже рыночных.

Также на борту автолавки — азиатская зубастая корюшка, икра минтая и натуральные рыбные консервы рыболовецкого колхоза им. 50 лет Октября без единой химической добавки — капуста морская салатная, сельдь в томатном соусе и иваси.

Всё, кроме судака — представителя бассейна Амура, выловлено в экологически чистом Охотском море и в Татарском проливе — самом большом в Тихом океане.

Качественная продукция, которую производят предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза и партнеры этой Ассоциации, была раскуплены за полдня, что говорит о востребованности рыбной автолавки.

Председатель Союза, депутат Законодательной Думы края Ольга Булкова подчеркивает, что проект осуществлен по настоятельным просьбам жителей региона:

«Сегодня по поручению Губернатора мы с региональным Минпромторгом и комитетом рыбного хозяйства запустили проект «Рыбная автолавка» с доступными ценами. Я часто общаюсь с покупателями в нашем флагманском магазине «Хабаровский рыбак» в краевом центре. Люди с его открытия приезжают со всех территорий региона — из Бикина, Вяземского, Переяславки, Березовки, Некрасовки, Тополево. Они рады бы многое взять, что представлено на прилавках, но пенсионеры, в основном, без машин, добираются до дома на автобусах, и в руках всего не унести. Поэтому и дали мне наказ организовать торговлю в районах. Мы взяли за основу опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные территории доставлялось то, что было востребовано у населения, вот так у наших рыбаков и родился проект «Рыбная автолавка». Кстати, еще в 1930 г нарком внутренней торговли СССР Ипполит Вейцер дал указание уделять особое внимание удобству покупателей и культурному оформлению автомагазинов. Мы и сейчас следуем этому правилу».