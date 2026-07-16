В Хабаровском крае 17 июля ожидаются сильные дожди

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» представило прогноз погоды по Хабаровскому краю на 17 июля. В северных районах, в том числе в Охотском округе, сохраняются сильные осадки: ночью в округе прогнозируют очень сильные дожди. На побережье ожидаются порывы ветра до 17–22 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске днём возможен кратковременный дождь. Температурный режим: ночью — от шестнадцати до восемнадцати градусов, днём — от двадцати семи до двадцати девяти градусов. Ветер юго западный, 7–14 м/с. В южных районах днём также ожидается кратковременный дождь. Ночью температура — от двенадцати до семнадцати градусов, днём — от двадцати пяти до тридцати градусов; ветер юго западный 2–7 м/с.

В центральных районах местами пройдёт кратковременный дождь, в Советско Гаванском и Ванинском МО осадков не предвидится. Ночью температура — от одиннадцати до восемнадцати градусов, днём — от двадцати до двадцати восьми градусов. Ветер юго западный 2–14 м/с. В северных районах местами прогнозируют небольшой или сильный дождь. В Охотском МО ночью — очень сильный дождь, днём — местами сильный. Температурный диапазон: ночью — от восьми до восемнадцати градусов, днём — от одиннадцати до двадцати восьми градусов. Ветер разных направлений 2–14 м/с; ночью на побережье — усиление до 17–22 м/с.

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