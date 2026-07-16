В Хабаровском крае за сутки зарегистрировано 296 нарушений ПДД

Фото: Ольга Григорьева

Госавтоинспекция Хабаровского края представила оперативную сводку за 16 июля. В регионе зафиксировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Структура аварий включает 3 наезда на пешеходов, 1 столкновение и 1 падение пассажира.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках профилактической работы инспекторы выявили 296 нарушений ПДД. Особое внимание уделено грубым нарушениям: установлено 11 водителей в состоянии опьянения (из них 4 — в Хабаровске), действия которых подпадают под нормы ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Также зарегистрированы случаи нарушений со стороны пешеходов и водителей: 7 водителей не предоставили преимущество пешеходам (3 — в Хабаровске; ст. 12.18 КоАП РФ), 14 пешеходов нарушили правила перехода (2 — в Хабаровске; ст. 12.29 КоАП РФ) и 16 водителей управляли транспортом без права на управление (2 — в Хабаровске; ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ).

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