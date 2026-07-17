315 тысяч рублей потеряли в Биробиджане при покупке экскаватора

Фото: Кирилл Старков

По информации МО МВД России «Биробиджанский», в Биробиджане зарегистрировано очередное преступление, связанное с дистанционным мошенничеством. Семейная пара, планировавшая покупку экскаватора, перевела 315 тыс. руб. продавцу, найденному через онлайн сервис объявлений. Условия сделки обсуждались в ходе телефонного разговора с менеджером, сообщает полиция ЕАО.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили правоохранители, после получения денежных средств злоумышленник сообщил покупателям об отправке техники, после чего перестал отвечать на звонки. При попытке уточнить статус заказа потерпевшие выяснили, что все указанные номера телефонов не обслуживаются.

Действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Ведётся расследование.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru