В ЕАО руководитель наказан за неполное раскрытие данных по контракту

Фото: Кирилл Старков

По данным прокуратуры Смидовичского района, при заключении контракта на ремонтные работы МБУ «Управление капитального строительства по Смидовичскому району» не выполнило требования по раскрытию информации в единой информационной системе. Контракт был подписан в феврале 2026 года, но обязательные к публикации сведения размещены не в полном объёме, сообщает прокуратура ЕАО.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в ЕИС отсутствовала часть проектно сметной документации, выписка из реестра лицензий и другие предусмотренные законом материалы. Прокуратурой было внесено представление и возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения материалов руководитель учреждения привлечён к административной ответственности.Стали свидетелями интересного события?

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