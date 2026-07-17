Подозреваемый в разбое задержан в городе Юности

Фото: Маргарита Сурина

По информации УМВД России по Хабаровскому краю, в городе Юности задержан мужчина, подозреваемый в нападении на магазин. 64 летний местный житель, ранее судимый за угрозу убийством, после конфликта из за расчёта в торговой точке вернулся туда с кухонным ножом. Угрожая сотруднице, он похитил из кассы 5 тысяч рублей, сообщает Полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Денежные средства, добытые преступным путём, изъяты и возвращены. В настоящее время мужчина является фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ. В качестве меры пресечения на время расследования судом назначен запрет определённых действий.

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