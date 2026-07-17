Приёмная кампания в ДВГМУ демонстрирует рекордные показатели

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

По информации пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края, приёмная кампания в Дальневосточном государственном медицинском университете демонстрирует рекордные показатели: в 2026 году на 471 бюджетное место подано свыше 3 тысяч заявлений. Среди поступающих — выпускники школ, колледжей и иностранные граждане. Высокий конкурс свидетельствует о востребованности профессии врача среди молодёжи. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Подготовка специалистов ведётся в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — снизить дефицит медработников и повысить доступность услуг в регионе. Особый интерес представляет группа абитуриентов с практическим опытом: это выпускники медколледжей, знакомые с работой в реанимации, операционных и на скорой. Например, Лев Агеев после практики в отделении реанимации решил получить высшее образование и стать узким специалистом — реаниматологом, рентгенологом либо травматологом. Анастасия Хамазина совмещает работу санитара в операционном блоке с поступлением в вуз: её цель — стать терапевтом и трудиться в стационаре краевой больницы. Татьяна Матвеенко, имея квалификацию фельдшера, стремится освоить хирургию, подчёркивая, что эта специальность требует собранности и ответственности, ведь от действий врача зависит жизнь пациента.

Такие мотивированные специалисты формируют кадровый резерв края: их дальнейшая работа поможет закрыть вакансии в медучреждениях, в том числе на удалённых территориях. Приём документов в ДВГМУ продолжается.

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