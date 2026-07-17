Энергетики модернизируют тепломагистрали в Хабаровском крае

Фото: АО Дальневосточная генерирующая компания

Согласно данным АО «Дальневосточная генерирующая компания», в Хабаровске продолжается ремонтная кампания на объектах теплосетевого хозяйства. СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» планирует в текущем году заменить 7,7 км теплосетей; стоимость работ оценивается в 1 млрд рублей, сообщает АО Дальневосточная генерирующая компания.

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В частности, на улице Запарина ремонтируют участок ТМ 25 — из за этого временно ограничен выезд на улицу Брестскую. В рамках работ заменят более 360 метров трубопроводов и бетонные лотки; после модернизации повысится надёжность тепломагистрали, обеспечивающей ресурсами более 1500 объектов. На участке ТМ 25 на улице Калинина реализуют проект по увеличению диаметра трубы с 800 мм до 1020 мм: это позволит подключить к системе новые здания на улицах Калинина и Пионерской.

Значительный объём работ выполняется на ТМ 17 в Индустриальном районе — на улицах Фурманова, Суворова и Кутузова предстоит обновить около 1,4 км сетей на четырёх участках. Кроме того, в районе улицы Карла Маркса (участок ТМ 31) планируется замена трубопровода с применением бестраншейного метода: трубу будут проталкивать под проезжей частью, что исключит необходимость перекрытия движения на ключевой дороге, связывающей центр города с аэропортом.

Заместитель главного инженера Хабаровских тепловых сетей Антон Чупов отметил, что работы идут в соответствии с планом даже при сложных погодных условиях: бригады работают по удлинённому графику, используется дополнительная техника, обеспечен контроль за каждым объектом. До старта отопительного сезона все мероприятия должны быть выполнены, включая восстановление благоустройства.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru