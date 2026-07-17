Хабаровская компания сертифицировала десерты для экспорта в КНР

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» хабаровский производитель безлактозных замороженных десертов оформил сертификат «Сделано в России» (направление «Надёжность») от Российского экспортного центра. Документ служит подтверждением качества и безопасности продукции и расширяет экспортные возможности предприятия, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Продуктовая линейка компании включает десерты из жимолости, смородины, абрикоса и манго. За четыре года работы бренд укрепил позиции на внутреннем рынке и приступил к освоению зарубежных направлений. Приоритетным рынком выбран Китай: в этом году компания представила продукцию на выставках в Чэнду и Харбине, где зафиксировала высокий интерес со стороны потребителей. В настоящее время завершается сертификация для экспортных отгрузок, одновременно идут переговоры с контрагентами из КНР.

Генеральный директор компании Тимур Эхов отметил, что заморозка обеспечивает десертам увеличенный срок хранения, что повышает экспортный потенциал продукта. По результатам анализа рынка аналогов такой продукции в Китае не выявлено. Директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анна Тимячева добавила, что сертификат позволяет бизнесу участвовать в промоакциях, презентациях, B2B сессиях, а также размещаться в национальных павильонах и на онлайн полках за рубежом. В регионе сертификат «Сделано в России» уже имеют около 20 предприятий, работающих в разных сегментах — от рыбной продукции до бытовой химии.

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