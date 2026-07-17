Пенсионеры из Хабаровского края отдали 900 тысяч рублей мошенникам

Фото: Ольга Григорьева

Официальный канал полиции по Хабаровскому краю сообщает о случае мошенничества в Амурске: пожилая супружеская пара передала неизвестным 900 тысяч рублей, поверив в легенду о «спасении» своих накоплений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема обмана строилась поэтапно. На первом этапе злоумышленник, представившийся сотрудником администрации, позвонил 75 летнему мужчине и под предлогом начисления единовременной выплаты получил от него номер СНИЛС. На следующий день в разговор включилась вторая участница преступной схемы: женщина назвалась сотрудницей силовой структуры, заявила о якобы ведущемся расследовании перевода средств за границу и пригрозила обыском с изъятием всех денег. Под предлогом защиты сбережений супругов убедили передать наличные курьеру. В качестве подтверждения «легальности» операции потерпевшие получили фиктивную расписку, оформленную от имени вымышленного «комитета банковского надзора».

После того как звонки прекратились, пенсионеры поняли, что их обманули, и обратились в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»; полиция ведёт розыск злоумышленников.

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