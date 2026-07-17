В Хабаровске коммунальщики борются с заторами

Фото: Администрация города Хабаровск

МБУ «Южное» ведёт работы по расчистке ливневой канализации в Хабаровске — усиленный режим работы коммунальных служб связан с началом сезона дождей и необходимостью обеспечить отвод воды с проезжей части и тротуаров, сообщает администрация Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На текущий момент основная бригада задействована на перекрёстке улиц Радищева и Павла Морозова. Как отметил начальник участка Игорь Мищенко, проблема усугубляется тем, что ранее действовавший естественный водосбор был ликвидирован засыпкой: в результате ливневые лотки принимают больший объём воды и быстрее засоряются песком и мусором. Технология очистки включает несколько этапов: сначала рабочие вручную удаляют мусор лопатами, далее используют спецтехнику — установку «Крот» и промывочную машину, чтобы вымыть остатки загрязнений из труб и труднодоступных зон.

Ключевым препятствием остаётся значительный объём бытового мусора, попадающего в систему ливневой канализации. Несмотря на дефицит кадров, специалисты работают в напряжённом графике. Формирование плана работ осуществляется управлением дорог и внешнего благоустройства городской администрации с учётом поступающих от жителей обращений: приоритет отдаётся участкам с наибольшим количеством жалоб. Уже завершены работы на улицах Чкалова, Тургенева, Шеронова и Фрунзе. Следующими в графике стоят улицы Павла Морозова и Пионерская, Молдавский переулок, а затем — центральная часть города, включая улицу Некрасова.

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