Два жителя Хабаровского края незаконно выловили ценные виды рыб

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в Ульчский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух родственников из села Сикачи Алян, обвиняемых в незаконном вылове особо ценных видов рыб. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следствием установлено, что в октябре минувшего года фигуранты дела, действуя по предварительному сговору, применили маломерное судно и рыболовную сеть для добычи калуги и амурского осетра в акватории протоки Малого Амура. Общий вес изъятой рыбы составил свыше 123 кг. После разделки биоресурсов мужчины приступили к их транспортировке на судне, однако были задержаны правоохранительными органами. Сумма ущерба, нанесённого государству в результате противоправных действий, оценена почти в 1,4 миллиона рублей.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым в соответствии с Красной книгой РФ и международными договорами, совершённые группой лиц по предварительному сговору). В рамках дела прокурором также заявлен гражданский иск о солидарном возмещении ущерба.

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