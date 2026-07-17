Участников СВО реабилитировали в Хабаровске

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба правительства Хабаровского края

Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева — одно из ключевых медучреждений Хабаровского края по оказанию помощи ветеранам боевых действий и участникам СВО, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В больнице развёрнуто 30 коек травматологического профиля и 6 коек нейрохирургического профиля. За период с марта 2024 года здесь прошли лечение более 546 пациентов: среди них — военнослужащие с минно взрывными, осколочными и иными тяжёлыми травмами. Лечебный процесс включает хирургическое вмешательство и многоэтапную реабилитацию: от помощи у постели до занятий на специализированных тренажёрах и восстановления мелкой моторики. Заместитель главного врача по хирургии Евгений Булгаков пояснил, что каждый пациент занимается в кабинете ЛФК не менее 30–40 минут, а для сложных клинических случаев предусмотрены расширенные двухчасовые программы.

Материально техническая база учреждения укрепляется за счёт федеральных и краевых средств. В прошлом году в больницу поступило 75 единиц оборудования на сумму около 54 млн рублей; в текущем году за счёт краевого бюджета в приёмное отделение будет поставлен новый рентген аппарат стоимостью свыше 14,5 млн рублей.

На примерах конкретных пациентов видна специфика работы: так, военнослужащий Николай из Амурской области после взрывного ранения обеих ног готовится к установке аппарата Илизарова и последующему протезированию; хабаровчанин Дмитрий, получивший тяжёлые ранения при выходе из штурмовой группы, проходит поэтапную реабилитацию с целью возвращения к мирной профессиональной деятельности.

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