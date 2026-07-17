Хабаровский мультфильм «Капитан Невельской» выходит в прокат в сентябре

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба правительства Хабаровского края

Мультфильм «Капитан Невельской и Земли Чёрного дракона», созданный хабаровской студией «Мечталет», выйдет на экраны кинотеатров страны 24 сентября. Предпремьерный показ состоится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Картина, снятая режиссёрами Глебом Павленко и Никитой Сличным, сочетает приключенческий жанр и фэнтези и вдохновлена биографией исследователя Геннадия Невельского. Среди смысловых акцентов — ценности семьи и единства, бережное отношение к традициям коренных народов, патриотизм, а также вопросы, значимые для подростков: поиск себя и преодоление внутренних барьеров. Как отметил Глеб Павленко, главный посыл фильма — не сворачивать со своего пути, сохранять верность юношеским устремлениям и не позволять страхам определять выбор.

Проект реализован при поддержке Фонда кино и Правительства Хабаровского края; партнёрами выступили ВЭБ.РФ и Издательство «Просвещение», рассматривающие ленту как инструмент просветительской деятельности. Губернатор Дмитрий Демешин в ходе встречи с руководителями студии Ильёй Кузнецовым и Виталием Теном подчеркнул важность подобных инициатив для популяризации дальневосточной истории и подтвердил планы по дальнейшей поддержке креативных проектов, включая субсидирование и предоставление выставочных площадок. Илья Кузнецов со стороны студии подтвердил, что поддержка региона носит комплексный характер и помогает студии выходить на международный рынок и развивать сопутствующие направления — в частности, выпуск брендированной продукции.

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