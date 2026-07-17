В Хабаровске внук похитил деньги у приехавшей в гости бабушки

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УМВД России по Хабаровскому краю сообщает о задержании 20 летнего мужчины, подозреваемого в краже денежных средств у родной бабушки, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии правоохранителей, потерпевшая — 63 летняя жительница, приехавшая в Хабаровск навестить внука, который проходит обучение в городе. В период пребывания у родственника женщина неоднократно доверяла ему свои банковские карты для совершения бытовых платежей, в связи с чем молодой человек имел доступ к пин кодам и данным для входа в мобильные банковские сервисы. Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны пожилой женщины, подозреваемый, пока она спала, осуществил перевод всех её накоплений на свой счёт, после чего удалил уведомления о проведённых операциях. В дальнейшем он заявил бабушке, что не располагает сведениями о пропаже денег. Похищенная сумма — почти 300 тысяч рублей — была израсходована на личные цели.

После задержания молодой человек дал признательные показания. Материальный ущерб потерпевшей был компенсирован родителями фигуранта. В настоящее время по данному факту ведётся расследование, возбуждено уголовное дело.

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