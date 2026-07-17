Жители Хабаровского края выбирают из 7 архитектурных концепций музыкального театра

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

На портале «Госуслуги» открыто голосование за новый облик здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. В финальной подборке — 7 архитектурных концепций фасада, подготовленных авторами из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт Петербурга и Якутска. Проголосовать за предпочтительный проект можно до 25 июля, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.Подробнее — в «Московском комсомольце» — Хабаровск.

Конкурс на лучшую концепцию проводился по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. К участию допускались как отдельные специалисты, так и проектные организации: на рассмотрение комиссии поступило 34 проекта из 11 городов России. Оценку работ выполняла комиссия из 18 экспертов в области архитектуры и градостроительства. Основными критериями отбора выступали выразительность решения, интеграция в городскую среду, сметная стоимость, техническая реализуемость и применение отечественных материалов.

В министерстве культуры края подчеркнули, что процедура отбора носит максимально открытый характер: мнение каждого жителя будет учтено при формировании итогового предложения для губернатора. По результатам онлайн голосования не менее трёх концепций представят на градостроительном совете. После выбора победителя начнётся подготовка к реализации: разработка проектно сметной документации, прохождение госэкспертизы и определение генерального подрядчика.

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