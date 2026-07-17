Мобильные бригады помогают жителям отдалённых районов Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщает, что с начала 2026 года выездные медицинские бригады оказали медицинскую помощь более чем 47 тысячам жителей труднодоступных и отдалённых территорий региона, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За шесть месяцев специалисты из 13 медорганизаций (включая краевые и частные) провели 214 выездов, обеспечив свыше 98 тысяч врачебных приёмов. В рамках выездов выполнено более 19 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Охват включал населённые пункты Аяно Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско Гаванского, Солнечного, Тугуро Чумиканского, Ульчского и Хабаровского районов.

Как пояснили в минздраве, ключевой задачей выездных бригад является обеспечение доступа к профилактическим осмотрам и консультациям узких специалистов без необходимости длительных поездок в крупные медицинские центры. По словам Ольги Панковой, выездная форма работы позволяет своевременно выявлять состояния, требующие лечения, и оперативно направлять пациентов на дообследование. В планах на 2026 год — расширение географии выездов: запланированы регулярные приёмы в ряде сёл и посёлков, а также использование передвижного диагностического оборудования (флюорографа и маммографа) для профосмотров.

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