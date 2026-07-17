В Хабаровском крае зафиксировали ещё два стобалльных результата

Фото: Пресс-служба министерства образования хабаровского края

Министерство образования и науки Хабаровского края сообщает, что по итогам дополнительных дней сдачи ЕГЭ ещё два выпускника региона достигли максимального результата, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Борис Обухов из Советской Гавани улучшил свой результат по истории до 100 баллов, а Полина Колесникова из Хабаровска получила 100 баллов по литературе. В «президентских днях» (возможность добровольной пересдачи одного предмета для улучшения результата, введённая по инициативе В. В. Путина) в крае приняли участие 1145 человек; ещё семь выпускников показали результат не ниже 95 баллов.

Общий итог экзаменационной кампании в регионе — 33 работы со 100 балльным результатом. Распределение по предметам: 11 работ — русский язык, 7 — химия, 5 — физика, 3 — профильная математика, 3 — литература, 3 — история, 1 — биология. Максимальные баллы получили выпускники из Хабаровска, Комсомольска на Амуре и трёх районов края. Елизавета Пенюгина из Советской Гавани сдала на 100 баллов сразу два предмета — русский язык и физику.

Достижения выпускников подкрепляются системной поддержкой: в крае действуют стипендии, компенсации и иные меры для талантливой и нуждающейся молодёжи. Так, Леонид Рада из Тополево, ставший стобалльником по русскому языку, планирует обучаться на факультете «Лечебное дело» в Дальневосточном государственном медицинском университете.

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