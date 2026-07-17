Хабаровский край развивает деревянное домостроение для соцжилья

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО

Пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает о развитии в регионе программы деревянного домостроения, ориентированной в том числе на обеспечение граждан социальным жильём.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Вопросы лесной отрасли рассматривались на заседании Совета ДФО во Владивостоке под руководством Юрия Трутнева. Полпред обозначил проблему: несмотря на запрет экспорта круглого леса, рост объёмов переработки не зафиксирован. Требуется выработать решения, позволяющие эффективнее использовать лесные ресурсы округа.

По данным властей края, Хабаровский край располагает более чем 5 млрд кубометров лесных запасов и перерабатывает половину делового леса ДФО. Программа деревянного домостроения реализуется как инструмент удовлетворения потребности в жилье, особенно в удалённых районах. В Чегдомыне строят 15 деревянных домов; в Николаевске на Амуре идёт возведение двухэтажного дома из профилированного бруса — он предназначен для переселения жителей из аварийного фонда, далее планируется построить ещё 10 аналогичных домов. Ванинский и Ульчский районы также рассматривают возможность участия в программе.

Параллельно в крае наращивают мощности лесопереработки. В районе имени Лазо действует центр «Тумнинский прииск», выпускающий пиломатериалы, шпон, фанеру и топливные гранулы. В Амурске функционирует цех по производству фанеры компании «РФП Инженерная древесина», модернизирован сушильный комплекс «Амурской ЛК»: его годовая производительность составляет 100 тыс. куб. м.

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