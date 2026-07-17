Рост международной торговли требует новых решений для расчетов

Фото: пресс-служба А7

Рост импорта и расширение географии поставок делают особенно важными скорость, предсказуемость и надежность международных расчетов. Для компаний, работающих с зарубежными партнерами, все большее значение приобретает независимая инфраструктура, позволяющая проводить платежи без лишних задержек и с прозрачными комиссиями.

Одним из таких решений стала система международных расчетов А7. Сегодня через компанию проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Более 15 тыс. участников ВЭД ежедневно проводят через систему свыше 2 000 платежей, используя собственную инфраструктуру А7, работающую более чем в 100 странах.

Система А7 обеспечивает проведение международных платежей в необходимых валютах и предоставляет полный комплект документов для сопровождения внешнеторговых операций. Платежи в Китай проходят в среднем за 4 часа, по другим направлениям — в среднем за 5 дней, что позволяет бизнесу увереннее планировать поставки и выполнять контрактные обязательства.

Дополнительным подтверждением надежности компании является кредитный рейтинг АКРА AA(RU). Использование собственной инфраструктуры позволяет А7 поддерживать стабильность расчетов и обеспечивать высокий уровень финансовой независимости для российских участников ВЭД.

Подробнее – на сайте A7.ru.

С 1 июля 2026 года для участников ВЭД действует специальная акция: расчеты проводятся без минимальной комиссии — клиенты оплачивают только фиксированные 0,3% + НДС.

А7 — современная система международных расчетов, которая помогает российскому бизнесу уверенно работать на мировых рынках, опираясь на собственную инфраструктуру, прозрачные комиссии и высокий уровень надежности.

Подключить специальные условия можно по телефону 8 (499) 117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

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