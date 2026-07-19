В хабаровском крае 20 июля ожидаются кратковременные дожди

Фото: Ольга Григорьева

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 20 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не ожидается. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь. В ночные часы температура опустится до 18–20 градусов, днём поднимется до 28–30 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с.Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах ночью осадков не предвидится, днём местами возможен кратковременный дождь. Температурные показатели: ночью — 15–20 градусов, днём — 26–31 градус. Ветер восточный и западный, 5–10 м/с. В центральной части края также местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит 12–20 градусов, днём — 23–30 градусов. Скорость ветра — 4–11 м/с, направление — различное.

В северных районах существенных осадков не прогнозируется, однако в Николаевском, Ульчском и районе имени П. Осипенко возможен кратковременный дождь. Температурный режим: ночью — 9–18 градусов, днём — 15–30 градусов. Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с.

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