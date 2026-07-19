Житель Биробиджана едва не лишился миллиона из-за аферистов

Фото: Ольга Григорьева

47 летний житель Биробиджана едва не стал жертвой масштабной мошеннической схемы — злоумышленники пытались выманить у него около миллиона рублей. По информации МО МВД России «Биробиджанский», мужчина вовремя распознал обман и обратился в полицию, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема начиналась с эмоционального удара: потерпевшему позвонил человек, назвавшийся сотрудником военкомата, и сообщил ложные сведения о посмертных наградах для сына мужчины, который погиб в ходе специальной военной операции. Под предлогом оформления наград у гражданина потребовали персональные данные — паспортные сведения и номер СНИЛС.

Далее в дело вступил второй злоумышленник, представившийся сотрудником ФСБ. Он убеждал, что ранее переданные данные попали к преступникам и якобы уже используются для перевода денег на финансирование деятельности недружественных государств. Для «спасения» средств мужчину настойчиво уговаривали перевести деньги на указанный счёт.

Почувствовав неладное, биробиджанец прервал разговор и сразу обратился в дежурную часть. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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