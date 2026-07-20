Четыре аварии и 291 нарушение ПДД зафиксировали на дорогах Хабаровского края

Фото: Ольга Григорьева

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек. Сотрудники Госавтоинспекции также выявили почти 300 нарушений правил дорожного движения: от езды в нетрезвом виде до переходов в неположенном месте.

Из четырёх ДТП три столкновения автомобилей, ещё одно – съезд с дороги. В результате всех происшествий травмы получили пять человек. Данных о погибших не поступало.

Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За сутки таких нарушителей выявили 13 человек. Шестеро из них — в Хабаровске. Все они привлечены к ответственности по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ, а также по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление в состоянии опьянения).

Ещё одна проблема –это водители, которые не пропускают пешеходов. За сутки зафиксировано 11 таких случаев, девять из них в краевой столице.

Восемь пешеходов переходили дорогу в неположенном месте (ст. 12.29 КоАП РФ). Из них двое — в Хабаровске. Госавтоинспекция напоминает: переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Еще 24 водителя управляли транспортом, не имея прав или будучи лишёнными их (ст. 12.7 КоАП РФ). 11 нарушений зафиксированы в Хабаровске. Это одна из самых опасных категорий нарушителей. Человек без подготовки и юридического права садится за руль, подвергая риску себя и окружающих.

За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 291 нарушение правил дорожного движения. Это и превышение скорости, и неправильный обгон, и проезд на запрещающий сигнал светофора, и другие нарушения.