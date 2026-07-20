Житель Хабаровского края осуждён за ранение гостя в живот

Фото: Маргарита Сурина

В селе Эворон Солнечного муниципального округа суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Конфликт между мужчинами возник во время бытового застолья — в результате один из участников получил ножевое ранение, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил Солнечный районный суд, в феврале 2026 года на улице Вокзальной сожительница 46 летнего подсудимого высказала претензии к поведению гостя. Это спровоцировало ссору, в ходе которой мужчина применил кухонный нож, нанеся оппоненту проникающее ранение в живот. Действия квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Приговором суда фигуранту назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно с него взыскано 750 000 рублей в качестве компенсации вреда здоровью потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru