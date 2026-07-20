На площадке в Хабаровске закладывают фундамент для постройки музея

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

В Хабаровске дан старт второму этапу строительства нового здания Дальневосточного художественного музея. На площадке ведутся работы по устройству буронабивных свай под фундамент: специалисты выбуривают скважины, устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон. Всего будет смонтировано 365 свай, длина каждой составит от 14 до 18 метров, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На стройке сейчас трудятся более 50 работников, задействовано 15 единиц техники. При пиковой нагрузке к работам планируется привлекать до 450 человек. Следующим этапом после устройства свай станут монолитные работы по фундаменту, далее — возведение каркаса здания.

Площадка для нового здания выбрана вблизи Спасо Преображенского кафедрального собора, на берегу реки Амур. Площадь объекта превысит 24 тыс. кв. м. Внутри разместятся не только выставочные и экспозиционные залы, но и лекционные аудитории, читальные зоны, фондохранилище, реставрационные мастерские, коворкинг и творческое пространство.

Проект включён в мастер план Хабаровска, утверждённый главой государства, и реализуется при содействии Минвостокразвития России и под кураторством полпреда Президента в ДФО. Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с руководителем генподрядной группы компаний Русланом Байсаровым, подчеркнув значимость объекта для культурной инфраструктуры Дальнего Востока.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru