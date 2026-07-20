К 1 сентября в поселке Хабаровска обустроят уличное освещение и дорожную сеть

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба правительства Хабаровского края

В хабаровском микрорайоне Березовка ведутся работы по комплексному благоустройству: к 1 сентября здесь обустроят уличное освещение и приведут в порядок дорожную сеть. Инициатива реализована по запросу жителей, озвученному на прямой линии с главой региона в марте, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работы по восстановлению освещения уже стартовали: закуплены светильники, ведётся прокладка кабеля и монтаж опор. Поставку оборудования ожидают 15 августа; монтаж запланирован на улицах Совхозной, Сергеевской, Дальневосточной, Октябрьской, Вятской и ряде других. Первым приоритетным участком станет дорога от школы — её намерены подготовить к новому учебному году.

В рамках благоустройства в посёлке уже обновили памятник «Слава советскому солдату», выполнили ямочный ремонт на Сергеевской, обустроили парковку у школы № 2 и уложили асфальт у дома № 10 на улице Ванинской. На ремонт оставшихся дорог объявлен конкурс; договор с подрядчиком подпишут в ближайшие 2–3 недели, а до этого провели подготовительные мероприятия — отгрейдировали покрытие и отсыпали щебнем. Губернатор Дмитрий Демешин поручил усилить контроль за исполнением мероприятий.

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