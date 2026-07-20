В Хабаровске три дальневосточные группы выступят в финале конкурса

Фото: Кирилл Старков

Определены участники финальной части VI фестиваля «Рок над Амуром». 22 августа на площадке у Арены «Ерофей» выступят финалисты конкурсного отбора — группы «Спать не модно» (Хабаровск), «Красный дождь» (Владивосток) и «Мед браги» (Уссурийск). Эти коллективы будут претендовать на главный приз — запись мини альбома, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как пояснил член жюри Денис Рублевский, количество поступивших заявок — более 140 от коллективов из 12 регионов — сделало отбор более трудоёмким. При этом жюри отметило высокий уровень жанрового разнообразия: на конкурс заявились как опытные музыканты, так и молодые команды. География участников охватила весь ДФО: от Магаданской области до Забайкальского края.

Помимо финалистов, на сцене появятся хедлайнеры фестиваля — Юлия Чичерина и Найк Борзов. Специальными гостями станут группа «Двадцать», «The Starkillers» и «Карманный томик». В минкульте края подчеркнули, что «Рок над Амуром» служит платформой для развития молодых талантов и сохранения традиций отечественной рок музыки.

Вход на фестиваль свободный. Традиционно мероприятие привлекает значительное внимание публики: порядка 70 000 человек посещают площадку лично, ещё более 700 000 наблюдают за концертом в прямом эфире.

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