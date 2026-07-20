На крыше недостроя в Хабаровске заметили подростков

Фото: Кирилл Старков

В Хабаровске правоохранители проверяют информацию из соцсетей о нахождении группы несовершеннолетних на крыше недостроенного высотного здания на улице Фрунзе (Центральный район), сообщает полиция Хабаровска. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным УМВД, проверку ведут инспекторы ПДН отдела полиции № 4: устанавливаются все детали происшествия и лица, причастные к инциденту. В рамках проверочных мероприятий собственнику здания будет направлено предписание с требованием усилить меры контроля за доступом на территорию. Если потребуется, к законным представителям подростков применят профилактические меры.

Правоохранители напоминают: пребывание на подобных объектах несёт серьёзную угрозу жизни и здоровью. Если вы заметили детей на крышах, заброшенных строениях, в подвалах или вентиляционных шахтах, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

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