Сергей Кравчук: первый этап благоустройства бульваров завершится в октябре

Фото: Администрация города Хабаровск

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с профильными структурами провёл мониторинг работ по капитальному ремонту и благоустройству Уссурийского и Амурского бульваров. Реконструкция ведётся в рамках мастер-плана развития Хабаровска, утверждённого президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

На Уссурийском бульваре стартовал первый этап реконструкции. Общий объём финансирования составляет 161 млн рублей. Работы идут строго по графику, их завершение намечено на октябрь 2026 года. Рабочие завершили демонтаж, подготовили основание, установили бордюры. Параллельно ведутся работы на второстепенных аллеях, где в дальнейшем появятся малые архитектурные формы и скамейки.

«Мы продолжаем масштабное благоустройство Уссурийского бульвара — одного из ключевых мест отдыха хабаровчан и гостей города, — подчеркнул Сергей Кравчук. — Сквер станет современным пространством с зонами отдыха для взрослых, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. При этом мы сохраним уникальную "зеленую" атмосферу бульвара».

На Амурском бульваре стоимость работ составляет 196 млн рублей, окончание также намечено на октябрь. Проектный институт пока задерживает выдачу документации, однако основные демонтажные работы уже выполнены, началась санитарная обрезка деревьев. Глава города поручил на следующей неделе предоставить подрядчику первые проектные листы.

Мэр отметил, что благоустройство бульваров ведётся за счёт Единой президентской субсидии. Первый этап работ на Амурском бульваре завершится в октябре 2026 года, полное окончание реконструкции запланировано на 2028 год. Глава города также поручил подрядчику установить возле объекта информационный паспорт с детальной схемой. До официальной сдачи объект остаётся закрытым для посещения в целях безопасности.

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