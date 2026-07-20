В Хабаровском крае помогают пациентам с эндокринными болезнями

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровском крае с начала 2026 года почти 24 тысячи человек с сахарным диабетом получили медицинскую помощь. Диспансерное наблюдение охватывает более 60 % пациентов из числа стоящих на учёте — это свыше 23,7 тысяч человек из 37,8 тысяч. Услуги оказывают более 50 эндокринологов, работающих в 16 медицинских учреждениях края, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ключевым инструментом поддержки остаётся нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках все дети 2–17 лет и беременные женщины с диабетом 1 типа получают системы непрерывного мониторинга глюкозы: на эти цели направлено свыше 135 млн рублей (в том числе 109,9 млн — на детей, 26,1 млн — на беременных). Почти 6 тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета.

Краевой минздрав контролирует льготное лекарственное обеспечение: каждое обращение разбирают индивидуально. Если препарата временно нет в конкретной аптеке, система перераспределяет его из других медучреждений, а доставку организует Дальневосточный центр лекарственного обеспечения. Для жителей удалённых районов работают выездные медицинские бригады. Так, в ходе июньского рейса теплохода «Здоровье» специалисты побывали в 32 труднодоступных сёлах, где помощь получили порядка 2 тысяч жителей. Эндокринолог бригады проводил диагностику наиболее распространённых в регионе эндокринных нарушений — в первую очередь заболеваний щитовидной железы и диабета 2 типа.

Как отметила врач эндокринолог Территориального клинико диагностического центра Юлия Деменина, за последние годы снизилось число впервые выявленных случаев диабета — это связано с активным выявлением преддиабетических состояний и профилактическим лечением пациентов. Главный внештатный эндокринолог минздрава края Ольга Ушакова подчеркнула, что профилактика и своевременный контроль позволяют существенно снизить риски тяжёлых осложнений.

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