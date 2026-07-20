В Хабаровске часть города получит воду досрочно

Фото: пресс-служба АО "ДГК"

На Хабаровской ТЭЦ 3 АО «ДГК» завершили плановые работы по подготовке оборудования к зиме — это позволило вернуть горячее водоснабжение части потребителей на 4 дня раньше изначально обозначенного срока. Специалисты отремонтировали запорную арматуру и задвижки, а также провели регламентное обслуживание трубопроводов, сообщает пресс-служба АО "ДГК". Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас в системе идёт заполнение трубопроводов теплоносителем и выравнивание рабочего давления. Вместе с тем на ряде участков ремонтные работы продолжаются: до 24 июля запланирован ремонт участков тепломагистралей крупного диаметра и отдельных фрагментов муниципальных сетей. Эти работы выполняют обслуживающие организации, поэтому на соответствующих улицах подача горячей воды будет возобновлена согласно ранее опубликованным плановым срокам.

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