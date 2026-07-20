В Хабаровском около 120 семей переселят в 2026 году

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровске до конца 2026 года расселят 16 аварийных домов на гостевом маршруте — такое поручение дал губернатор Дмитрий Демешин после осмотра объектов, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дома на улице Карла Маркса были построены в 1950–1960 е годы и сегодня признаны непригодными для проживания. Изначально расселение части объектов планировалось через механизм комплексного развития территорий, при котором застройщик самостоятельно обеспечивает переселение граждан. Но губернатор счёл недопустимым заставлять людей годами оставаться в аварийных условиях. В результате оставшиеся 14 домов по улице Карла Маркса включены в краевую адресную программу — это позволит переселить жильцов уже в текущем году.

Планируется, что на освободившейся территории появятся современные жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой. Обязательным условием для будущего инвестора станет подготовка документации на возведение школы на 1100 мест и детсада на 210 мест. Также в программу переселения вошёл дом 1917 года постройки в переулке Дьяченко, 3: его обитатели также переедут в новое жильё до конца 2026 года.

Всего новые квартиры получат около 120 семей. Расселение аварийного фонда — одна из приоритетных задач, обозначенных на федеральном уровне. В крае действует программа до 2030 года: на переселение 6 тысяч человек направят почти 17 миллиардов рублей; к концу текущего года жильё предоставят более чем 3 тысячам жителей региона.

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