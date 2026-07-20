В Хабаровском крае 21 июля осадков не ожидается

Фото: Ольга Григорьева

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 21 июля опасные метеоявления в Хабаровском крае не ожидаются. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В столице края — Хабаровске — прогнозируется отсутствие существенных осадков. Ночные температуры — от +17 градусов до +19 градусов, дневные — от +30 градусов до +32 градусов. Направление ветра — юго западное, скорость — 3–8 м/с. На юге региона также без существенных осадков: температурный режим ночью — от +15 градусов до +20 градусов, днём — от +28 градусов до +33 градусов. Ветер западный, его скорость составит 1–11 м/с.

В центральной части края осадков не предвидится. Ночью воздух остынет до +10…+18 градусов, днём прогреется до +21…+33 градусов. Ожидается северо западный ветер со скоростью 1–11 м/с. В северной части края в основном без осадков, но в отдельных районах (Николаевский, Ульчский, Аяно Майский МР) местами возможен кратковременный дождь. Температуры ночью — от +9 градусов до +18 градусов, днём — от +17 градусов до +32 градусов. Ветер северного направления, 1–11 м/с.

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